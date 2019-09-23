2019/09/23 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرافدين يعلن إطلاق رواتب الموظفين من حاملي "الماستر كارد"

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن توزيع رواتب عدد من وزارات

ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض

وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن

حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.وأشار إلى أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة”.

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