القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية في ذي قار

2019/09/23 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تسعة متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على تسعة متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وأضافت أنه "اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة".

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