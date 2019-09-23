الحديد والصلب توقع عقداً مع شركة عالمية بشأن شهادة الجودة الدولية

2019/09/23 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقعت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عقدا مع احدى الشركات العالمية للحصول على شهادة الجودة الدولية.

وقال مدير عام الشركة عباس حيال لكَن في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "شركته وقعت عقدا مع شركة فكسل العالمية لمنح مقر الشركة ومصنع الانابيب الحديدية التابع لها شهادة الايزو(ISO9001:2015) ".

واضاف انه "سيتم المباشرة بعملية التدقيق الخارجي من قبل الشركة المتعاقد معها قريبا" ، مؤكدا " الشركة وموظفيها لإكمال كافة المتطلبات من اجل تسهيل عملية منح الشهادة ونيلها بأسرع وقت ممكن".

في شأن اخر اشار مدير مصنع الانابيب الحديدية عدنان هاتو محمد الى المباشرة بتنفيذ طلبية لأحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج وتجهيز انابيب قطر 1016 ملم ، لافتا الى انه سيتم تغليف الانابيب المنتجة من الخارج بالبولي اثيلين بثلاث طبقات هي الايبوكسي باودر والمادة الرابطة (الادهسف) ومن ثم حبيبات البولي اثيلين وتبطين الانابيب من الداخل بالايبوكسي الغذائي" .

الجدير بالذكر ان "مصنع الانابيب الحديدية التابع للشركة يختص بإنتاج انابيب ملحومة حلزونيا بأقطار من 16أنج ولغاية 48أنج مطابقة للمواصفات العالمية لمعهد البترول الامريكي (API-5L)ويحتوي على خط للطلاء الخارجي بالبولي اثيلين وخط آخر للتبطين الداخلي بالايبوكسي الغذائي ويجري العمل حالياً على نصب معدات الخط الانتاجي الجديد للحام الطولي.

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