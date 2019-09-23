بعد إصابته بمرض نادر شاب يجري تجارب على نفسه ويجد العلاج

2019/09/23 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن ساءت حالته الصحية بشكل مفاجئ واقترب من الموت أكثر من مرة، قرر شاب أميركي إيجاد حل طبي بنفسه لمرضه النادر، ومساعدة غيره من المرضى.وكان دافيد فاجغينباوم في السنة الثالثة من كلية الطب، عندما مرض فجأة واضطر للبقاء في المستشفى لمدة 5 أشهر، بعد أن أخبره الأطباء أن الكبد والكلى وأعضاء أخرى في

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