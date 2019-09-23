2019/09/23 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توخيل: نيمار ملتزم بنسبة 100% مع باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن نيمار ملتزم "بنسبة 100%" تجاه بطل دوري الدرجة الأولى الفرن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توخيل: نيمار ملتزم بنسبة 100% مع باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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