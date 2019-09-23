توخيل: نيمار ملتزم بنسبة 100% مع باريس سان جيرمان

2019/09/23 | 09:52

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قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن نيمار ملتزم "بنسبة 100%" تجاه بطل دوري الدرجة الأولى الفرن...

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