مفاجأة سعيد والقروي في تونس.. هل تلهم الجزائريين؟

2019/09/23 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامن تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر، يوم 12 ديسبمر/ كانون أول القادم، مع ظهور نتائج الدور الأول لنظيرتها التونسية، وتصدر مرشحين

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