اسعار صرف الدولار في السوق المحلية

2019/09/23 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أسواق العملة في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد،

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