زيدان: مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي

2019/09/23 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0، على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها

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