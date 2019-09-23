تحذير طبي صارم من دواء يدفع إلى الانتحار

2019/09/23 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ظهور آثار جانبية “مدمرة” لنوع من العقاقير يستخدم في علاج حالات الربو الشديدة، أبلغت السلطات البريطانية الأطباء في البلاد، بضرورة تحذير المرضى من الدواء “الخطير”.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن التحذير صدر بشأن دواء “مونتيلوكاست”، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو.ويشير التحذير، الذي أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا،

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