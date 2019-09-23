2019/09/23 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الغارديان، اليوم الاثنين مقالا لنسرين مالك بعنوان “السعودية لن تحارب ولكنها قد تستأجر حلفاء”.وتقول الكاتبة إنه توجد مزحة متداولة في الشرق الأوسط مفادها أن “السعودية ستقاتل حتى آخر باكستاني”، وتشير المزحة إلى الدعم الدائم من جانب باكستان للسعودية في مشاريعها العسكرية.وتضيف إلى أنه يمكن أن تمتد المزحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في إشارة الى استئجار حلفاء..



الغارديان: السعودية ستقاتل حتى آخر باكستاني وكالة خطوة برس.

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