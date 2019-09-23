جونسون يحمّل إيران مسؤولية هجمات السعودية

2019/09/23 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.وقال جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ” نعتقد أن من

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