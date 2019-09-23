2019/09/23 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الصحة .. معاناة حاضرة ووزير غائب 2019/9/22) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PIMykQvJ_eg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الصحة .. معاناة حاضرة ووزير غائب 2019/9/22) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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