ريال مدريد يقفز لوصافة الليجا بانتصار صعب على إشبيلية

2019/09/23 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا على مضيفه إشبيلية، بهدف دون رد، مساء امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما، في الدقيقة 64.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة، في وصافة جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10

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