وأخيرا زيدان يشعر بالرضا عن لاعبي ريال مدريد

2019/09/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه بات يشعر بالرضا لأول مرة منذ عودته إلى تدريب الفريق الملكي، وذلك بعد الفوز على إشبيلية بهدف نظيف سجه المهاجم كريم بنزيمة.وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: ” “هذه أكثر مرة أشعر فيها بالرضا منذ عودتي، كل من في الملعب بذل قصارى جهده”.وأضاف:”مررنا بلحظات صعبة لكن

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