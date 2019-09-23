إيران تكسب معركة النفوذ في العراق وأميركا تخسر

2019/09/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت مجلة ناشونال إنترست في مقال لأحد كُتّابها هجوما لاذعا على طبيعة الوجود الأميركي في العراق، وقالت إن إيران تكسب المعركة على

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