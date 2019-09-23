تعرف على 5 دول في العالم يستحيل غزوها عسكرياً

2019/09/23 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تاريخيا، سقطت كل الإمبراطوريات أو تحولت إلى إمبراطورية أخرى، ثم سقطت، في الوقت الحالي، لم يعد مصطلح “إمبراطورية” مستخدما لوصف الدول القومية.وبصرف النظر عن التسمية التي تطلق على بعض الدول، فهي لا تزال قادرة على إبراز قوتها خارج حدودها، وعلى المستوى العالمي، مثل الولايات المتحدة.ولكن عندما يتعلق الأمر […]

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