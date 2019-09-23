2019/09/23 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0، على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع”.
وأضاف: “بنزيما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان:مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع”.
وأضاف: “بنزيما
هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان:مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان:مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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