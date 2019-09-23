زيدان:مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي

2019/09/23 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0، على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع”.وأضاف: “بنزيما

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