مصدر لـ”كلكامش”:نائبان من سائرون والفتح يستحوذان على وظائف بذي قار لمقربين

2019/09/23 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارقال مصدر مطلع في ذي قار، ان نائبين استحوذا على درجات وظيفية لمقربين لهم في وزارة الكهرباء ومؤسساتها في المحافظة.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” بإن “النائب ناجي السعيدي عن كتلة سائرون قد حصل على أكثر من 30 درجة وظيفية لمقربين له بصفة عقود في وزارة الكهرباء”.

وتابع: “النائب الثاني عن كتلة السند في تحالف الفتح ناصر تركي، قد حصل على أكثر من 20 درجة وظيفية (عقود) على دوائر ومؤسسات الكهرباء في المحافظة”.

وأشار الى أن “هذه الدرجات بدأ تفعليها والمباشرة بها منذ عدة أيام ولا يزال مكتب النائبان يستقبلان ملفات الاقرباء بسرية تامة من أجل التعيين”.

وتشهد محافظة ذي قار، ارتفاع كبير بمعدل الخريجين والعاطلين عن العمل، وبحسب تقارير غير رسمية تشير الى وجود أكثر من 200 الف خريج وعاطل عن العمل في محافظة ذي قار .

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