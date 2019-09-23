2019/09/23 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، على تخصيص ١٦ مليار دينار لتأهيل الشوارع العامة في المحافظة.وقال رئيس مجلس المحافظة خضير الجبوري , إن “المجلس صوت على تخصيص مبلغ ١٦ مليار دينار من الواردات المحلية لبلدية النجف لتأهيل الشوارع العامة التي تتضمن توسيع الشوارع وتقليص الجزرات الوسطية وتشجيرها”.واشار الى انه “تم تكليف ملاكات البلدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس محافظة النجف يصوت على تخصيص ١٦ مليار دينار لتأهيل الشوارع بالمحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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