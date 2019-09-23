المنظمة العالمية للأرصاد الجوية السنوات الـ 5 الأخيرة هي الأكثر حرارة في التاريخ

2019/09/23 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، أن السنوات الـ 5 من 2015 حتى 2019، هي الأكثر حرارة في التاريخ.وأشارت المنظمة، في تقرير جديد، إلى ازدياد العلامات التي تشير إلى تغير المناخ وآثاره، من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الجليد والطقس القاسي، خلال الفترة بين 2015 حتى 2019، التي من المتوقع أن تكون السنوات الخمس

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