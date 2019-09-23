2019/09/23 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، أن الوضع “لم يتحسن” في الملاعب الإيطالية بخصوص العنصرية، وذلك عقب أحداث مباراة أتالانتا وفيورنتينا ضمن الدوري المحلي .وقال إنفانتينو في تصريح لقناة “راي 2″ الإيطالية”: “تتم مكافحة العنصرية من خلال التعليم وإدانتها والحديث عنها، لا يمكننا قبول العنصرية في المجتمع وفي كرة القدم”.وتابع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملاعب الإيطالية في قفص الاتهام مجددا بسبب العنصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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