2019/09/23 | 10:47

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بالفيديو والصور: أبناء السيستاني في "الصويرة" لبناء بيت!

واسط -

كلمة

أكد مصدر من صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي، يوم

الاثنين، أنه قام بشراء قطعة أرض لبناء بيت لعائلة أحد الشهداء في

محافظة واسط جنوب العراق.

وقال المصدر لـ "كلمة"، إن "العاملين في صندوق

إسكان عوائل الشهداء زار المنزل عائلة الشهيد واطلع على واقعه

المتهالك".

وأضاف أن "قطعة الأرض طابو صرف وسجلت باسم بنات الشهيد"، مبيناً أن

"الزيارة كانت برفقة معتمد السيد السيستاني في منطقة الحفرية

بالصويرة".

ويعمل الصندوق المعروف باسم "أبناء السيستاني" بشكل مستقل ولا يتبع

لجهة سياسية أو دينية، ويمول باشتراكات شهرية تصل لـ 10000 دينار

عراقي.

للتواصل: 07722277060 - 07811691117

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