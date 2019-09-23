2019/09/23 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الاثنين، إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في الموصل، بعد عودة النازحين الذين كانوا يقطنون تلك المخيمات إلى مناطقهم الأصلية.وقال موسى في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم إغلاق أربعة مخيمات والتي تتخذها العوائل النازحة سكنا لها، وهي مخيمات الجدعة الثاني والثالث والمدرج فضلًا عن مخيم السلامية الثالث في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة:إغلاق أربعة مخيمات للنازحين وإعادتهم لمناطقهم الأصلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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