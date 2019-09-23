2019/09/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qsZk1zVU2mY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأنواء الجوية وتغيرات الطقس مع فانيتا الزعبي 23-9-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأنواء الجوية وتغيرات الطقس مع فانيتا الزعبي 23-9-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).