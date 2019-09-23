2019/09/23 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد من الحكومة الاتحادية يرأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان يوم الاثنين الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وفور وصوله اجتمع عبد الزمان مع وزير الشؤون الاجتماعية في الاقليم للتباحث حول تنظيم العمل الثنائي بما يخص المؤتمرات الدولية اضافة الى التعاون في مجال مساعدة الفئات المستحقة في المجتمع.

وسيناقش الوفد مع مسألة ميزانية وزارة العمل الكوردستانية في الموازنة المالية للعام المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من اقليم كوردستان يرأسه وزير يصل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).