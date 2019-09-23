الصحف تتابع موقف المالية النيابية من الموازنة واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات

2019/09/23 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثالث ‏والعشرين من ايلول ، موقف اللجنة المالية في مجلس النواب من الموازنة الاتحادية ‏، واعتراض الحكومة على مشروع قانون تمليك العشوائيات ، وقضايا اخرى .صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت ان اللجنة المالية ‏النيابية قررت عدم تسلم موازنة 2020 […]

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