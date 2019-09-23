السيد نصر الله:النظام السعودي يعيش مراحله الأخيرة

2019/09/23 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن “النظام السعودي” يعيش مراحله الأخيرة لعدة أسباب من بينها “الفساد المستشري لديه واستئثار العائلة المالكة”، معتبراً أن التأريخ السعودي لم يشهد وضعاً كالوضع الحالي من “المهانة والضعف”.وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية وتابعته وكالة صدى، إن “النظام السعودي شاخ وقد يكون في

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