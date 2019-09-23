العراق ينشئ مدينة صناعية مشتركة في 5 محافظات لتصنيع المنتجات الصينية

2019/09/23 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري يوم الاثنين عن الاتفاق على انشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية .

وافصح الجبوري في كلمة القاها خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي _ الصيني في العاصمة بكين عن توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الاولى لإكمال وأنشاء مدن صناعية في خمس محافظات عراقية.

واشار الى طرح اكثر من ( ٢٠٠ ) مشروع وفرصة استثمارية متاحة لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في شتى المجالات الصناعية .

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