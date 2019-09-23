2019/09/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول سوري عن توقيع عقد مع جمهورية القرم الروسية بالأمس يتضمن توريد 100 ألف طن من الحمضيات، مشيرا إلى أن تنفيذ العقد سيكون قريبا.ولفت مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات السوري إبراهيم ميدة، إلى أنه في حال الوصول إلى توريد 200 ألف طن من الحمضيات فإن ذلك يعتبر أمرا مهما، ولم يحصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تتعاقد على تصدير آلاف الأطنان من الحمضيات وعودة مرتقبة إلى أسواق العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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