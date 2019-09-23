2019/09/23 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تصدر مسلسل “فليباغ” البريطاني الكوميدي فئة المسلسل الكوميدي في جوائز إيمي لهذا العام، التي تم إعلانها في حفل أقيم في لوس أنجليس بكاليفورنيا.وحصل “فليباغ” على أربع جوائز في عدد من الفئات، من بينها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل سيناريو لمسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة في دور بطولة لبطلته وكاتبته فيبي والر-بريدج.وحصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة العروش” و”فليباغ” يتصدران جوائز الايمي وكالة خطوة برس.

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