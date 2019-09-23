عاجل .. مصدر لـ

2019/09/23 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر مطلع، ان وجبة جديدة من اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك وزارة التربية سيتم الاعلان عنها اليوم.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم

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