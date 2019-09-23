النزاهة تضبط مخالفات وهدراً في المال العام بتربية كركوك

2019/09/23 | 10:56

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بغداد/ سومر نيوز

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق كركوك عمليتي ضبط منفصلتين في مديرية...

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