2019/09/23 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"أصفر الأمانة" ينتقل الى شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اعلنت امانة بغداد عن حملة لإزالة التجاوزات شرق بغداد.
وبحسب بيان للامانة فان ملاكاتها في بلدية الصدر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"أصفر الأمانة" ينتقل الى شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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