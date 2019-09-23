2019/09/23 | 10:56

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بغداد/ سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد عن حملة لإزالة التجاوزات شرق بغداد.

وبحسب بيان للامانة فان ملاكاتها في بلدية الصدر...

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