بالصور.. الامانة تزيل التجاوزات في منطقة جميلة شرقي العاصمة

2019/09/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" في بلدية الصدر الثانية قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات عن شارع 21 المسمى شعبياً بشارع العلوة ضمن منطقة جميلة".واضاف، ان" الحملة تضمنت ازالة أكشاك ومسقفات وبسطات بالإضافة الى عدد من التجاوزات المختلفة وبعد إنذارهم في وقت سابق".انتهى..م.م

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