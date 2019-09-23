روحاني: ضرب ارامكو نتيجة حتمية للاعتداءات السعودية على اليمن

2019/09/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له اطلع عليها موقع "الغدير"، ان" اميركا تريد إسقاط المنطقة وأخذ النفط السعودي وتحقيق مطامع أخرى لها"، مؤكدا، اننا" سنقدم مشروعا الى الامم المتحدة لضمان امن المنطقة".واضاف، روحاني، ان" المشروع الذي سنقدمه الى الامم المتحدة يهدف الى تأمين تعاون دول المنطقة وقدراتها لحفظ الأمن".انتهى..م.م

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