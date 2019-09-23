2019/09/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء الآثار في العاصمة الروسية موسكو عن اكتشاف قبر أثري مميز في أحد الشوارع الواقعة وسط المدينة.وتبعا للتقارير الواردة عن مكتب بلدية موسكو فإن الخبراء تمكنوا من العثور على القبر الأثري في شارع “أوستوجينكا” بالقرب من موقع كنيسة “سلوفوشي” التي تم هدمها في العهد السوفيتي عام 1935.ويعتقد أن القبر المبني من الحجر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف قبر أثري وسط موسكو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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