2019/09/23 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتي أسيوط وسوهاج المصريتين من تحرير صبي اختطفته عصابة وطلبت من أهله فدية قدرها 2 مليون جنيه.ويظهر الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع اللحظة المؤثرة التي اجتمع فيها الصبي المحرر (14 سنة) بأفراد عائلته، وسط زغاريد وصيحات الفرح.وتمكنت فرق المباحث الجنائية من تحرير الصبي الذي يعمل سائق توك توك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفل مصري يلتقي بأسرته بعد تحريره من مختطفيه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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