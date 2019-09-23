أسعار الذهب تهبط وسط توترات الخليج، وضبابية محادثات التجارة

2019/09/23 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي ”الذهب في منطقة مختلطة حاليا.

”تنامي المخاطر الجيوسياسية من السعودية ورفض الرئيس ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجارة جزئي مع الصين يضفي بلا ريب مزيدا من اللمعان على الذهب.“

وارتفع البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 1656.77 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1659.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت الفضة 1.6 بالمئة إلى 18.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين حوالي واحد بالمئة مسجلا 953.70 دولار للأوقية.

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