2019/09/23 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الدراسات إلى أن حقنات البكتيريا يمكن أن تساعد جهاز المناعة في محاربة عدة أنواع من السرطان.واستعرض العلماء في الإمارات العربية المتحدة، دراسات متعددة للعلاج من المرض، والتي تم تجربتها للمرة الأولى منذ قرن مضى.وأظهرت النتائج أن حقن الفئران المصابة بالسرطان مع سلالات مختلفة من البكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا والليستيريا، يمكن أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء بالإمارات يعيدون علاجا بكتيريا مثيرا للجدل ضد السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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