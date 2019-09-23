هيئة النزاهة تضبط مخالفات وهدراً في المال العام بتربية كركوك

2019/09/23 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، عن ضبط مخالفات وهدرا في المال العام بتربية كركوك.واوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بشراء أجهزة كهربائية من قبل مديرية التربية، خلافا للتعليمات”، لافتة إلى أن “تحرياتها قادت إلى الكشف عن

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