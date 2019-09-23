2019/09/23 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنظمة العراقية تطالب بالتحقيق مع شركة لتهريبها الإنترنت

بغداد -

كلمة

طالبت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، يوم الاثنين،

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق مع

شركة IQ للإنترنت

لتورطها بتهريب الإنترنت.

وقالت المنظمة في بيان، ان "وسائل إعلام عراقية نشرت تحقيقاً

استقصائياً مرئياً يتحدث عن تهريب الإنترنت من قبل شركة IQ المملوكة

لعائلة سياسي عراقي كبير، وأن كل ما جاء في التحقيق كان بناءً على

وثائق وأدلة ومحاضر تحقيق رسمية صادرة من مؤسسات الدولة العراقية".

وأضافت "بعد ظهور الأدلة والوثائق التي تُدين الشركة، يتوجب على

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد التحقيق مع الشركة ومُحاسبتها، وإلا

يُعتبر التهاون والتساهل معها تهاوناً في أموال العراقيين، خاصة إذا

ما علمنا أن الشركة تقوم بتهريب الإنترنت من خلال عدم إمراره

ببوابات نفاذ الدولة العراقية، مما يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة

الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنظمة العراقية تطالب بالتحقيق مع شركة لتهريبها الإنترنت) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنظمة العراقية تطالب بالتحقيق مع شركة لتهريبها الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).