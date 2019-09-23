شركة الحديد والصلب توقع عقدا مع شركة فكسل العالمية للحصول على شهادة الجودة الدولية

2019/09/23 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الشركة العامة للحديد والصلب عقدا مع احدى الشركات العالمية للحصول على شهادة الجودة الدولية.واوضح مدير عام الشركة عباس حيال في بيان ان” الشركة وقعت عقدا مع شركة فكسل العالمية لمنح مقر الشركة ومصنع الانابيب الحديدية التابع لها شهادة الايزو(ISO9001:2015) “، مشيرا الى انه :” ستتم المباشرة بعملية التدقيق الخارجي من قبل الشركة المتعاقد […]

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