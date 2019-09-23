2019/09/23 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات يواصل فريق السماوة لكرة القدم تحضيراتهِ لمباراة الكرخ الخميس المقبل على ملعب نادي الكرخ الرياضي ضمن مجريات دوري الكرة الممتاز ، حيث تخلل التدريبات لقاء ودي امام فريق السلمان الكروي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى و أنتهى اللقاء بتفوق فرسان البادية بهدفين دون رد .فيما سجل هدفي اللقاء كل من المهاجم مروان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن تحضيراته لمباراة الكرخ .. السماوة يتغلب على فريق السلمان ودياً) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن تحضيراته لمباراة الكرخ .. السماوة يتغلب على فريق السلمان ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).