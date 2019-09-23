أقدم شركة سياحية في العالم تعلن إفلاسها

2019/09/23 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية “توماس كوك”، أقدم شركة سياحية في بريطانيا والعالم، اليوم الاثنين، إفلاسها وتنتظر عودة عملائه البريطانيين إلى وطنهم.وقالت الشركة في بيان، إنّه “على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين”.وأضاف البيان، “لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في

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