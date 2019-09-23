2019/09/23 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون المسعف التطوعي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون المسعف التطوعي يغطي حالة مهمة وخطيرة في التشريعات القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).