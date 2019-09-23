الجبوري يدعو لاشراك نقابة المحامين بتشريعات البرلمان ولجانه التحقيقية

2019/09/23 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، ضرورة اشراك نقابة المحامين في التشريعات العراقية لضمان سلامة ورصانة تلك التشريعات.





وقال الجبوري، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "تشرفنا اليوم بزيارة نقابة المحاميين العراقيين لفتح ابواب التواصل والمشاركة في تشريع القوانين العراقية المهمة التي يشرعها مجلس النواب"، داعيا "لاشراك النقابة باللجان التحقيقية التي يشكلها المجلس وخاصة ما يتعلق بالأموال العراقية المجمدة في الخارج واستحصال الديون الحكومية".

ودعا الجبوري، لان "تكون النقابة مثال للوحدة العراقية وضرورة ان تحتفظ بمهنيتها وحياديتها وتاريخها المتجذر في تاريخ الدولة العراقية"، مشيرا الى "مناقشة حصانة المحامي باعتباره القضاء الواقف وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية له ولعائلته مع ترصين هذه المهنة وتطوير كوادرها".





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