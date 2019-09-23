صدمة هاتف سامسونغ غلاكسي فولد القابل للطي قد لا يصلح للنساء

2019/09/23 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية أن هاتف سامسونغ الجديد “غلاكسي فولد” القابل للطي قد لا يصلح للنساء، ما شكل صدمة لعدد كبير من المستخدمين.ونشر موقع “ذا نيكست ويب” التقني المتخصص تقريرا حول اختبار القدرة والمتانة الأخير، الذي تم إخضاعه لهاتف “غلاكسي فولد” الجديد.وأظهر الاختبار الأخير أن شاشة “غلاكسي فولد” الخارجية بقياس 4.6 بوصة، تقاوم بصورة رئيسية

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