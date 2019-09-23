تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن العراقيين المقيمين في الخارج

2019/09/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/بغدادحددت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة بشأن العراقيين المقيمين خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يُمنح المواطن العراقي المقيم في الخليج العربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو كندا سمة الدخول من المطار مباشرة”.

وأضاف أنه “يُمكن للمواطن العراقي الذي يدخل إلى جمهورية مصر أن يحتفظ بجوازه بدلاً من تسليمه للسلطات المصرية”، مشيراً إلى أنه “يُمكن للفريق السائح (الكروب) أن يتألف من خمسة بدلاً من عشرين سائحاً عراقياً”.

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