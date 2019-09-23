2019/09/23 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدر البنك المركزي، اليوم الاثنين، قراراً بشأن سحب العملة النقدية التالفة المتداولة في الأسواق المحلية.

وذكر البنك في بيان وصل “النور نيوز”نسخة منه، انه “في مسعى لتغطية حاجة السوق من الأوراق الجديدة للفئات النقدية الصغيرة (250، 500، 1000) قرَّر البنك إلغاء غرامة النقص الذي قد يظهر في إيداعات المصارف المجازة لدى هذا البنك من الفئات النقدية الصغيرة ولفترة محدودة، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من سحب العملة النقدية التالفة الموجودة في التداول”.

وأضاف أن “عمليات العدّ والفرز للأوراق النقدية التالفة لتلك الفئات تتطلب وقتاً وجهداً من الموظفين المختصين لصعوبة عدّها في مكائن العدّ والفرز”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يصدر قراراً بشأن سحب العملة النقدية التالفة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يصدر قراراً بشأن سحب العملة النقدية التالفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).