بخيار الفوز.. الشرطة يواجه الكويت الكويتي اليوم في كاس محمد السادس للاندية

2019/09/23 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضيف ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين مباراة تجمع فريقي الشرطة والكويت الكويتي في إياب دور الـ 32 لبطولة كاس محمد السادس للاندية العربية الأبطال.

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